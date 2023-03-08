Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Pendik'te kadın cinayeti! Eşini bıçaklayarak öldürüp 5. kattan atladı

Güncelleme Tarihi:

#Pendik#Kadın Cinayeti#İntihar
Pendikte kadın cinayeti Eşini bıçaklayarak öldürüp 5. kattan atladı
Oluşturulma Tarihi: Mart 08, 2023 12:03

Pendik'te 6 katlı binanın 5. katında oturan Murat Yaşar (35) tartıştığı eşi Tülay Erşahin Yaşar'ı (30) bıçakla öldürdükten sonra 5. kattan aşağı atladığı öne sürüldü. Murat Yaşar'ın da olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Haberin Devamı

Olay saat 10.00 sıralarında Güzelyalı Mahallesi Karapınar Caddesi üzerindeki 6 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre, binanın 5. katında oturan ve 2 yıldır evli olan Murat Yaşar (35), eşi Tülay Erşahin Yaşar'la (30) henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Pendikte kadın cinayeti Eşini bıçaklayarak öldürüp 5. kattan atladı

Tartışmanın büyümesi üzerine Murat Yaşar bıçakla eşini bıçakla öldürdükten sonra evin penceresinden atladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri evde bıçaklanmış vaziyette yatan Tülay Erşahin Yaşar ile pencereden atlayan Murat Yaşar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Pendikte kadın cinayeti Eşini bıçaklayarak öldürüp 5. kattan atladı

Haberin Devamı

Polis ekipleri dairede ve bina çevresinde önlem alarak inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde Murat Yaşar’ın da vücudunda bıçak kesiklerinin olduğu tespit edildi.

Pendikte kadın cinayeti Eşini bıçaklayarak öldürüp 5. kattan atladı

Çiftin cansız bedenleri olay yerlerindeki incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan Tülay Erşahin Yaşar’ın ailesini bir gün önce deprem bölgesi Adıyaman’dan alarak İzmir’e götürdüğü ardından İstanbul'a döndüğü öğrenildi. Polisin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

Pendikte kadın cinayeti Eşini bıçaklayarak öldürüp 5. kattan atladı

Pendikte kadın cinayeti Eşini bıçaklayarak öldürüp 5. kattan atladı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Pendik#Kadın Cinayeti#İntihar

BAKMADAN GEÇME!

Dikkat Kurbanlarını yapay zekayla değiştirilmiş seslerle tuzağa düşürüyorlar Dolandırıcılara birkaç cümle bile yetiyor...

Dikkat! Kurbanlarını yapay zekayla değiştirilmiş seslerle tuzağa düşürüyorlar! Dolandırıcılara birkaç cümle bile yetiyor...

#Teknoloji
İstanbul’dan tersine göç teşviki

İstanbul’dan tersine göç teşviki

#İstanbul
Güçlü olmak zorundayız

Güçlü olmak zorundayız

#Depremzede