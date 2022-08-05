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Pendik'te dehşet! 'Ayağımı ezdin' dedi, boğazından bıçaklayarak öldürdü

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#İstanbul#Pendik#Cinayet
Pendikte dehşet Ayağımı ezdin dedi, boğazından bıçaklayarak öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2022 13:06

Pendik'te otomobiliyle ayağının üzerinden geçtiği öne sürülen kişi tarafından boğazından bıçaklanan Serdar Akkuş (32) hayatını kaybetti.

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Olay, 2 Ağustos'ta saat 23.00 sıralarında Kaynarca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Serdar Akkuş (32) otomobili ile ilerlerken iddiaya göre H.E.'nin ayağını ezdi. Durumu fark etmeyen Serdar Akkuş, H.E.'nin küfür etmesi üzerine otomobilinden inerek geri geldi. Çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Serdar Akkuş, boğazından bıçaklanarak yaralandı. Yaralı halde börekçiye sığınan Serdar Akkuş, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Pendik Medikal Park Hastanesi'ne kaldırıldı. Akkuş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan H.E. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Pendikte dehşet Ayağımı ezdin dedi, boğazından bıçaklayarak öldürdü

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İfadesi alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece "Kasten Öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kavganın yaşandığı ilk anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Serdar Akkuş'un otomobili ile geçtikten sonra yaya olarak geri geldiği ve H.E ile kavga ettiği anlar yer alırken, bir süre sonra kameranın açısından çıktıkları görüldü.

Pendikte dehşet Ayağımı ezdin dedi, boğazından bıçaklayarak öldürdü

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#İstanbul#Pendik#Cinayet

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