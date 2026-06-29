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Pendik'te dehşet! Akraba iki aile arasında silahlı ve bıçaklı kavga: 12 yaralı, 5 gözaltı

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#Pendik#Silahlı Kavga#Bıçaklı Kavga
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2026 08:51

İstanbul Pendik'te akrabalar arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1'i ağır 12 kişi yaralandı. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alınırken, sokakta ve park halindeki bir araçta çok sayıda mermi izi tespit edildi.

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Olay gece saatlerinde Pendik Kavakpınar mahallesi Cemil Meriç Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen akraba iki aile arasında çocuklar nedeniyle tartışma başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında taraflar birbirlerine sopa, bıçak ve silahlarla saldırdı.

12 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada yaralanan A.Ş., B.Ş., M.Ş., F.S., E.T., N.Ş., T.Y., S.Y., M.Y., H.Y., R.Y. ve M.Ş., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Pendikte dehşet Akraba iki aile arasında silahlı ve bıçaklı kavga: 12 yaralı, 5 gözaltı
 Yaralılardan S.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, tedavisinin hastanede sürdüğü öğrenildi.

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5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, silahın da kullanıldığı kavga sırasında park halinde bulunan bir araca çok sayıda mermi isabet ettiğini tespit etti. Kavganın yaşandığı sokakta 7 kovan bulundu. Polis ekiplerinin olayla ilgili yürüttüğü çalışmalarda Y.Ş., M.Ş., K.Ş., K.Ş. ve A.S. isimli 5 kişi gözaltına alındı. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Pendikte dehşet Akraba iki aile arasında silahlı ve bıçaklı kavga: 12 yaralı, 5 gözaltı

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#Pendik#Silahlı Kavga#Bıçaklı Kavga

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