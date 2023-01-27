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Pendik'te cam plastik fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı

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#Pendik#Fabrika#Yangın
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2023 01:53

Pendik'te cam ve plastik fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

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Yangın, saat 23.45 sıralarında Pendik’te Ramazanoğlu Mahallesi, Kaynarca Caddesi'nde bulunan bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cam ve plastik üretilen bir fabrikanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

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#Pendik#Fabrika#Yangın

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