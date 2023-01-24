Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Pendik'te çalışır halde aracını bıraktı! Döndüğünde hayatının şokunu yaşadı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Pendik#Polis
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2023 12:37

Pendik'te sürücüsünün market önünde çalışır halde bıraktığı hafif ticari araç, saniyeler içinde çalındı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

Olay, Ahmet Yesevi Mahallesi'nde dün 19.20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hafif ticari araçla bir market önüne gelen kişi, otomobili çalışır halde bırakarak markete girdi.

Sokak üzerinde yürüyen şüpheli ise sürücüsü olmadığını gördüğü çalışır haldeki hafif ticari araca binerek kaçtı.

Pendikte çalışır halde aracını bıraktı Döndüğünde hayatının şokunu yaşadı

Aracının çalındığını gören bir süre peşinden koştu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hafif ticari aracı çalışır halde bırakan kişinin markete girdiği kısa süre sonra şüphelinin olay yerine gelerek aracı çaldığı görülüyor.

Pendikte çalışır halde aracını bıraktı Döndüğünde hayatının şokunu yaşadı

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Pendik#Polis

BAKMADAN GEÇME!

DOĞAL ANTİDEPRESAN ÇEKİRDEK | Yerken geçici rahatlama hissi veriyor, çıtlama sesi stres attırıyor

DOĞAL ANTİDEPRESAN ÇEKİRDEK | Yerken geçici rahatlama hissi veriyor, çıtlama sesi stres attırıyor

#Sağlık
Lüks mutfakların karanlık yüzü

Lüks mutfakların karanlık yüzü

#Noma
FBIın arananlar listesindeki tek kadın... Bütün dünyayı dolandırdı paraları da alıp sırra kadem bastı Bir kız gibi görünüyor ama o bir alev

FBI'ın arananlar listesindeki tek kadın... Bütün dünyayı dolandırdı paraları da alıp sırra kadem bastı! 'Bir kız gibi görünüyor ama o bir alev'

#Ruja Ignatova