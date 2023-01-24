Pendik'te çalışır halde aracını bıraktı! Döndüğünde hayatının şokunu yaşadı

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Olay, Ahmet Yesevi Mahallesi'nde dün 19.20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hafif ticari araçla bir market önüne gelen kişi, otomobili çalışır halde bırakarak markete girdi.

Sokak üzerinde yürüyen şüpheli ise sürücüsü olmadığını gördüğü çalışır haldeki hafif ticari araca binerek kaçtı.

Aracının çalındığını gören bir süre peşinden koştu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hafif ticari aracı çalışır halde bırakan kişinin markete girdiği kısa süre sonra şüphelinin olay yerine gelerek aracı çaldığı görülüyor.