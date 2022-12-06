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Pendik’te boş haldeki iki villada yangın: Çatıda çökmeler meydana geldi

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#Pendik#Villa#Yangın
Pendik’te boş haldeki iki villada yangın: Çatıda çökmeler meydana geldi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2022 02:27

Pendik’te metruk haldeki bitişik iki villada yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması ile söndürüldü.

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Yangın, saat 23.00 sıralarında Güzelyalı Mahallesi Elzem Sokak’ta bulunan boş haldeki iki villada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

Pendik’te boş haldeki iki villada yangın: Çatıda çökmeler meydana geldi

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda ekip, yangına müdahale etti. İtfaiyenin söndürme çalışması sırasında binanın çatısında çökmeler meydana geldi.

Yangından dolayı endişelenen bazı vatandaşlar ise sokağa çıktı. Sahil bulvarı trafiğe kapatılırken, yangının çıkış nedeni ile ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.

Pendik’te boş haldeki iki villada yangın: Çatıda çökmeler meydana geldi

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