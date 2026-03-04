Pendik'te börekçideki taciz kavgası! Duruşma ertelendi

Olay 4 Eylül 2025'te Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki bir börekçide meydana geldi. İddiaya göre börekçide çalışan İbrahim Demir, sipariş götürdüğü Burçin B.'yi, telefonla mesaj atarak taciz etti. Burçin B.'nin eşi Uğur B.'ye durumu anlatması üzerine börekçiye giden Uğur B. ile çalışanlar arasında tartışma çıktı. Tartışma, İbrahim Demir'in kardeşi Ömer Demir'in de araya girmesiyle kavgaya dönüştü. Olayda Uğur B. ve İbrahim Demir yaralandı. Olay sonrasında hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alınan şüphelilerden Ömer Demir ve İbrahim Demir tutuklandı. Davanın beşinci duruşması Kartal Anadolu Adliyesi'ndeki 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

'HERHANGİ BİR DELİL YOKTUR'

Duruşma taraf avukatlarının savunmasıyla başladı. Sanık Ömer Demir’in avukatı, "Yazılı beyanlarımızı tekrar ederiz. Eksik hususlar giderilsin. Daha öncesinde karşı taraf kollukta şikayetinden vazgeçmiştir. Şikayete tabii suçlar bakımından düşme kararı verilmesini talep ederiz. İddianame yanlı ve hatalıdır. Mütalaada bu husus desteklendirilmemiştir. İbrahim’in silahla yaraladığına dair herhangi bir delil yoktur. Olayın buraya gelmesinin sebebi Uğur'dur. Hem Ömer hem İbrahim yönünden herhangi bir indirim talep edilmemiştir. Bu husus mütalaada eksikliktir. Müvekkillerin beraatine karar verilmesini, mahkeme aksi kanaatte ise lehe olan indirimlerin uygulanmasını talep ederiz" şeklinde konuştu.

'KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİNİ TALEP EDERİZ'

Katılan Sanık Uğur B.'nin avukatı ise, "Yazılı beyanlarımızı tekrar ederiz, eksik hususlar giderilsin. Sabit iz için alınan rapor hatalıdır. Adli Tıp 2’nin İhtisas Kurulunun müzekkeresindeki eksikliklerin giderilerek İbrahim Demir'in Adli Tıp'a sevkini talep ediyoruz. Uğur B. yönünden kastın olmaması sebebiyle beraat kararı verilmesini talep ederiz. Mahkeme aksi kanaatte ise alt sınırdan ceza takdirini ve haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını talep ederiz. Her iki sanığın eylemlerinin 'Kasten öldürmeye teşebbüs' olarak değerlendirilmesini talep ederiz. Bütün eylemler yönünden her iki sanığın da üst sınırdan indirim yapılmadan cezalandırılmasını talep ederiz" dedi.

DURUŞMA 8 TEMMUZ'A ERTELENDİ

Taraf avukatlarının savunmalarından sonra mahkeme, sanık Ömer Demir hakkındaki hakaret suçunun ön ödeme kapsamına girdiğini, hakıkındaki 13 bin 100 lira adli para cezasını 10 gün içinde ödemesine hükmetti. Mahkeme cezanın ödendiği taktirde Demir hakkındaki kamu davasının düşmesine karar verileceğini belirtti. Duruşma 8 Temmuz’a ertelendi.Davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık İbrahim Demir tahliye edilmişti. 2 Aralık'ta görülen duruşmada ise, mahkeme ara kararını açıklayarak suçun vasıf ve mahiyeti, yasada öngörülen cezanın miktarı ve tutuklulukta geçen süreyi gözönünde bulundurarak tutuklu sanık Ömer Demir'in tahliyesine hükmetmişti.