Pendik'te börekçideki taciz kavgası! Duruşma ertelendi

Pendik'te bir börekçide çalışan İbrahim Demir'in mesaj attığı kadının eşi Uğur B. ile arasında çıkan kavgaya ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Davanın beşinci duruşması Anadolu 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme duruşmayı 8 Temmuz’a erteledi.
Olay 4 Eylül 2025'te Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki bir börekçide meydana geldi. İddiaya göre börekçide çalışan İbrahim Demir, sipariş götürdüğü Burçin B.'yi, telefonla mesaj atarak taciz etti. Burçin B.'nin eşi Uğur B.'ye durumu anlatması üzerine börekçiye giden Uğur B. ile çalışanlar arasında tartışma çıktı. Tartışma, İbrahim Demir'in kardeşi Ömer Demir'in de araya girmesiyle kavgaya dönüştü. Olayda Uğur B. ve İbrahim Demir yaralandı. Olay sonrasında hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alınan şüphelilerden Ömer Demir ve İbrahim Demir tutuklandı. Davanın beşinci duruşması Kartal Anadolu Adliyesi'ndeki 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.