Pendik'te bisikletle tehlikeli yolculuk kamerada

Pendik Sahil Yolu'nda sabah saatlerinde kaydedildi. Kartal istikametine doğru giden bisiklet sürücüsü bir eliyle kamyonunun kasasına tutundu, diğer eliyle de bisikleti kontrol ederek bir süre ilerledi. Bisikletlinin tehlikeli yolculuğu arkasından gelen sürücü tarafından cep telefonu kamasına kaydedildi.