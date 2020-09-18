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Murat KORKMAZ-Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 18.09.2020 - 14:09 | Son Güncelleme:

Pendik'te bisikletle tehlikeli yolculuk kamerada

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Pendik'te bisikletle tehlikeli yolculuk kamerada
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Pendik Sahil Yolu'nda bisikletli kamyonete tutunarak uzun süre yolculuk yaptı. Tehlikeli yolculuk başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Pendik Sahil Yolu'nda sabah saatlerinde kaydedildi. Kartal istikametine doğru giden bisiklet sürücüsü bir eliyle kamyonunun kasasına tutundu, diğer eliyle de bisikleti kontrol ederek bir süre ilerledi. Bisikletlinin tehlikeli yolculuğu arkasından gelen sürücü tarafından cep telefonu kamasına kaydedildi.

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