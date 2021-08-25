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Gündem
AA
Haber Giriş: 25.08.2021 - 13:36 | Son Güncelleme:

Pendik'te bir evde çıkan yangında biri çocuk 2 kişi dumandan etkilendi

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Pendik'te bir evde çıkan yangında biri çocuk 2 kişi dumandan etkilendi

Pendik'te bir evde çıkan yangında biri çocuk 2 kişi dumandan etkilendi.

Çamçeşme Mahallesi Müslim Sokak'taki 5 katlı binanın 2. katında yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında dairede bulunan biri çocuk 2 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenenlere olay yerine gelen sağlık ekipleri ayakta müdahale etti.

Yangının elektrik kontağı yapan vantilatörden çıktığı iddia edildi.

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