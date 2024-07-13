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Pendik'te beton mikseri devrildi: Şoför yaralı halde kaçtı

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#Beton Mikseri#İstanbul#Pendik
Pendikte beton mikseri devrildi: Şoför yaralı halde kaçtı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2024 11:57

Pendik'te direksiyon hakimiyetini kaybeden şoför kullandığı beton mikseriyle bariyerleri kırdıktan sonra bir iş yerinin duvarına çarptı. Kaza sonrası beton mikserinin şoförü yaralı halde olay yerinden kaçtı.

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Kaza, saat 09.30 sıralarında Pendik Harmandere Mahallesi Dedepaşa Caddesi'nde bulunan kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, 81 ADK 930 plakalı beton mikserinin şoförü, cadde üzerinde bulunan kavşağa sert girmesi sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerleri kırdı. Bariyerleri kırdıktan sonra sürüklenerek yan yatan beton mikseri kavşak üzerinde bulunan bir iş merkezinin duvarına çarparak durabildi.

ŞOFÖR ARACI BIRAKARAK OLAY YERİNDEN KAÇTI

Araçtan kendi imkanları ile çıkan yaralı şoför, olay yerinden koşarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yan yatıp sürüklenen beton mikserinin yanma riskine karşı önlem aldı. Polis ekipleri ise olay yerine şerit çekerek bölgede güvenlik önlemi aldı. Kaza sonrası devrilen beton mikserinden yaralı olarak çıkan ve ardından olay yerinden kaçan şoförü yakalamak için ekipler çalışma başlattı.

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#Beton Mikseri#İstanbul#Pendik

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