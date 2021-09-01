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Mustafa ESEN İSTANBUL DHA-
Haber Giriş: 01.09.2021 - 13:56 | Son Güncelleme:

Pendik'te bariyerlere çarpan otomobil takla attı

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Pendik'te bariyerlere çarpan otomobil takla attı

Pendik'te TEM Otoyolu bağlantı yolunda kontrolden çıkan bir otomobilin beton bariyerlere çarparak takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı. 

Kaza, TEM Otoyolu bağlantı yolunda saat 12.45 sıralarında meydana geldi. Pendik Tersane Kavşağı'na doğru ilerleyen Yusuf Karaca yönetimindeki 34 EOB 71 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Takla atan otomobilin sürücüsü Yusuf Karaca hafif şekilde yaralanırken, kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu. 

Kazayı gören Cüneyt Gül, "Araç gelirken şuradaki beton bariyerlere çarptı. Takla atarak bu vaziyete geldi. Yaralıyı hemen araçtan çıkardılar, hastaneye gönderdiler" dedi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Pendikte bariyerlere çarpan otomobil takla attı

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