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Buse PEHLİVAN/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 23.08.2020 - 12:15 | Son Güncelleme:

Pendik'te baltalı vahşet! Her şeyi itiraf etti

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Pendik'te baltalı vahşet! Her şeyi itiraf etti
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İstanbul Pendik'te odun deposunda Türkmenistan uyruklu Rozygul Rejepova balta ile öldürüldü. Cesedi gören vatandaşların haber vermesi için çalışma başlatan polis ekipleri, Türkmenistan uyruklu Annamuhammet Y'yi gözaltına aldı. Kadınla internetten tanıştığını, suçunu itiraf ettiği öğrenilen şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, dün sabah saatlerinde Ertuğrul Gazi Mahallesi, Aydos Caddesi üzerinde bulunan bir odun deposunda meydana geldi. İddiaya göre odun deposunda çalışan Annamuhammet Y. (29), internet üzerinden tanıştığı Türkmenistan uyruklu Rozygul Rejepova'yı depoya çağırdı. Aralarında tartışma çıkması sonucu Annamuhammet Y. balta ile Rozygul Rejepova'yı öldürdü. Olayın ardından cesedi gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, olayla ilgili çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Annamuhammet Y.'nin ifadesinde Rozygul Rejepova ile internette tanıştığını, aralarında tartışma çıktığını, daha sonra balta ile öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. Şüpheli şubedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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