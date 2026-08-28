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Pendik'te askeri araç ve polis aracının karıştığı zincirleme kaza: 3 yaralı

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#Pendik Kaza#Polis Özel Harekat#Askeri Araç
Pendikte askeri araç ve polis aracının karıştığı zincirleme kaza: 3 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2026 20:08

PENDİK'te askeri araç ve polis özel harekat aracının da aralarında bulunduğu 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada yaralanan 2'si polis 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Kaza, saat 17.30 sıralarında Sanayi Mahallesi Kurtköy-Pendik bağlantı yolunda, Sabiha Gökçen Havalimanı yolu istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, dökülen yağ nedeniyle kayganlaşan yolda seyir halindeki polis özel harekat aracı ve askeri aracında aralarında bulunduğu 4 araç çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde zincirleme kazada yaralandığı belirlenen 2'si polis 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, yola dökülen yağ nedeniyle ekipler tarafından yolda kumlama çalışması yapıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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#Pendik Kaza#Polis Özel Harekat#Askeri Araç

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