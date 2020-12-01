MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriPendik'te araçlarına kış lastiği takmayan sürücülere ceza
GeriGündem Pendik'te araçlarına kış lastiği takmayan sürücülere ceza
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Ali Kerem BENGİ / İstanbul-DHA
Haber Giriş: 01.12.2020 - 11:32 | Son Güncelleme:

Pendik'te araçlarına kış lastiği takmayan sürücülere ceza

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Pendik'te araçlarına kış lastiği takmayan sürücülere ceza
Abone Olgoogle-news

PENDİK'te yapılan kış lastiği denetiminde, kış lastiği takmayan ve ya lastik derinlikleri 1.6 milimetrenin altında kalan araç sürücülerine ceza kesildi.

Pendikte araçlarına kış lastiği takmayan sürücülere ceza
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Pendik Kuzey Marmara otoyolu Mecidiye gişelerinde ticari araçlarda 'kış lastiği' denetimi yaptı. Tek tek durdurulan araçların lastikleri ekipler tarafından kontrol edildi. Lastik derinlik ölçme kumpası ile yapılan ölçümlerde lastik derinliği 1.6 milimetrenin altında kalan araç sürücülerine 776 lira idari para cezası kesildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle