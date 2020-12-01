Pendik'te araçlarına kış lastiği takmayan sürücülere ceza

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Pendik Kuzey Marmara otoyolu Mecidiye gişelerinde ticari araçlarda 'kış lastiği' denetimi yaptı. Tek tek durdurulan araçların lastikleri ekipler tarafından kontrol edildi. Lastik derinlik ölçme kumpası ile yapılan ölçümlerde lastik derinliği 1.6 milimetrenin altında kalan araç sürücülerine 776 lira idari para cezası kesildi.