Pendik’te 5 katlı binanın çatısında korkutan yangın! Ekipler müdahale ediyor

Murat SOLAK / İSTANBUL, (DHA)
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2026 15:05
İstanbul Pendik'te 5 katlı bir evin çatısında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Pendik Orhangazi Mahallesi Vatan Caddesi’nde 5 katlı bir evin çatısında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışması sürüyor.
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