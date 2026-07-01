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Pendik’te 5 katlı binanın çatısında korkutan yangın! Ekipler müdahale ediyor

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#İstanbul#Pendik#Yangın
Pendik’te 5 katlı binanın çatısında korkutan yangın Ekipler müdahale ediyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2026 15:05

İstanbul Pendik'te 5 katlı bir evin çatısında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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Pendik Orhangazi Mahallesi Vatan Caddesi’nde 5 katlı bir evin çatısında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışması sürüyor.

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#İstanbul#Pendik#Yangın

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