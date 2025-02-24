Pendik'te duvarlarından ses gelen 4 katlı bina tahliye edildi

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Pendik Esenyalı Mahallesi'nde yoldan geçen bir kişinin 4 katlı binadan ses geldiğini söylemesi üzerine ekiplere haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri 4 katlı binada yaşayanları tahliye etti. Binanın bulunduğu sokakta güvenlik önlemi alındı. AFAD ve itfaiye ekipleri incelemelerin ardından olay yerinden ayrıldı.

BİNADAN KAROT ALINACAK

Binada kiracı olarak oturan Arif Yılmaz, "İhbar varmış çatırtı sesleri var. Biz içinde oturuyoruz, duymadık. Kimin ihbar ettiğini bilmiyorum. Binada içeride herhangi bir çatlak da yok. Dışarıdan bakıldığında bina eski bina 40 senelik. Sabah 09.00 - 09.30 gibi tahliye edildi bina. Eşim komşudaydı oğlum işte herhangi bir şey yok bekliyoruz" dedi.

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Binada inceleme yapan ekipler daha sonra olay yerinden ayrıldı. Sorunun tespit edilebilmesi için 4 katlı binadan karot alınacağı da öğrenildi.