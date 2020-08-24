Pendik'de kızıyla boşanma aşamasında olan damadını silahla vurdu

Olay, Esenyalı Mahallesi Miraç Sokakta saat 10.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, boşanmak sürecinde olan Serkan E. bugün mahkeme öncesi eşini görmeye gitti. Eşiyle konuşmak istediği sırada kayınpederi Kamuran Y. ile aralarında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kayınpeder elindeki silahıyla damadı Serkan E.'yi, bacağından vurarak kızıyla birlikte olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri silahla yaralanan Serkan E.'yi ilk müdahalenin ardından ambulansla Marmara Üniversite Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Serkan E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Pendik Asayiş Büro Amirliği ve Olay yeri inceleme ekipleri sokakta delil araştırması yaparken çevredeki vatandaşlardan olay hakkında bilgi aldı. Ekiplerin çalışmasında 4 adet boş kovan ve Serkan E.'ye ait eşyalar delil torbasına alındı.

KAYINPEDER VE EŞİ GÖZALTINDA

Olayın yakınlarında Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekipleri olayı gerçekleştiren kayınpeder Kamuran Y.'yi ve boşanmak üzere olan kızını gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar Polis Merkezi Amirliği'ne getirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan olay anı güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Serkan E. binanın kapısında beklediği görülüyor. Daha sonra kayınpederi Kamuran Y. binadan çıkarak damadına ateş ediyor. Kızının ise ateş sonrası olay yerine koştuğu görülüyor. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına görüntülerde ise kayınpederinin damadını vurduktan sonra silah göstermesi ile eşinin kocasına bağırdığı görülüyor. Olayın bulunduğu sokakta esnaflık yapan Hacı Ekrem Sağlam, "Kuaför arkadaş silah seslerini söyledi. Ben de olay yerine gittim. Baktım ki adam bacağından vurulmuş. İki bacağından vurulmuş haldeydi. Bacaklarına tampon yaparak sağlık görevlerini bekledik. Durumu iyiydi fazla da kan kaybı da yoktu. Ama şok halindeydi biraz kendinden geçmişti" dedi