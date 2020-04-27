Pendik'de fazla yolcu alan minibüs sürücüsü: özürlü koltuğuna da oturmuşlar, sayamadım yolcuları

İstanbul'da 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından ekiplerin toplu taşıma araçlarında denetimleri devam ediyor. Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri sabah saatlerinde belirli noktalarında eş zamanlı olarak denetim yaptı. Denetimlerde polis ekipleri geçen minibüsler tek tek durdurdu. Kimi minibüsler kurallara uygun bir şekilde taşımacılık yaparken kimi minibüsler ise fazla yolcu aldığı görüldü.

MİNİBÜS ŞOFÖRÜ: "BİNEN YOLCULARI SAYAMADIM, CEZA YEDİM

Ekipler denetimler sırasında durdurduğu bir minibüste yolcuların sosyal mesafe kuralına uymadığı ve fazla yolcu aldığını tespit etti. Ekipler sürücüye fazla yolcu almasından dolayı cezai işlem uygulandı. Sürücü Erdem Yarar "Kurallara uyuyorum maske ve eldivenimi takıyorum. Özürlü koltuğuna oturmuşlar, sayamadım bir anda yürüdüm. İndirdiğimizin yerine alıyoruz, ama fark edemedim yolcu sayısını" diye konuştu.