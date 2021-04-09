Pendik Posta Kodu kaçtır? İstanbul'un ilçesi Pendik'in ve mahallelerinin Posta Kodları
Adres bilgileri içerisinde posta kodları bulunmaktadır. Bu posta kodları günlük mektuplaşmalarda sıklıkla kullanılmasa da resmi evrakların postalanması durumunda önem kazanmaktadır. Bizlerde bu yazımızda İstanbul'un Pendik ilçesinin posta kodunu ve Pendik ilçesine bağlı bulunan mahallelerin posta kodlarını derledik.
Ülkemiz de Dünya Posta Teşkilatı bağlı olmaktadır. Bu teşkilatın yapısı gereği de ülkemizde posta kodları kullanılmaktadır.
Pendik Posta Kodu Kaçtır?
İstanbul iline bağlı olan Pendik ilçesinin posta kodu, 34890 olmaktadır. Bununla birlikte yasalar gereği Pendik ilçesine bağlı bütün mahallelerin kendilerine özel olarak atanmış posta kodları bulunmaktadır.
İstanbul'un İlçesi Pendik'in ve Mahallelerinin Posta Kodları
İstanbul ilinin Pendik ilçesinde bulunana bütün mahallelerin alfabetik sıralamasına göre atanmış posta kodları aşağıda listelenmektedir.
Ahmet Yesevi Mah. 34903
Bahçeli Evler Mah. 34893
Ballıca Mah.34916
Batı Mah. 34890
Çam Çeşme Mah.
Çamlık Mah. 34899
Çınarlıdere Mah.34912
Doğu Mah. 34890
Dumlupınar Mah. 34896
Emirli Mah. 34916
Ertuğrul GAzi Mah. 34909
Esenler mah. 34899
Essenyalı Mah.34903
Fatih Mah.34903
Fevzi Çakmak Mah. 34899
Göçbeyli Mah. 34916
Güzel Yalı Mah.34903
Harmandere Mah.34913
Kavakpınar Mah. 34899
Kaynarca Mah. 34890
Kurna Mah. 34916
Kurtdoğmuş Mah. 34916,
Kurtköy Mah.34912
Orhan Gazi Mah. 34903
Orta Mah. 34896
Ramazanoğlu Mah. 34906
Sanayi Mah. 34906
Sapanbağları Mah. 34893
Sülüntepe Mah. 34909
Şeyhli Mah. 34909
Velibaba Mah. 34896
Yayalar Mah. 34909
Yeni Mah. 34893
Yenişehir Mah. 34912
Yeşilbağlar Mah.34893
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