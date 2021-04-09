Pendik Posta Kodu kaçtır? İstanbul'un ilçesi Pendik'in ve mahallelerinin Posta Kodları

Ülkemiz de Dünya Posta Teşkilatı bağlı olmaktadır. Bu teşkilatın yapısı gereği de ülkemizde posta kodları kullanılmaktadır.

Pendik Posta Kodu Kaçtır?

İstanbul iline bağlı olan Pendik ilçesinin posta kodu, 34890 olmaktadır. Bununla birlikte yasalar gereği Pendik ilçesine bağlı bütün mahallelerin kendilerine özel olarak atanmış posta kodları bulunmaktadır.

İstanbul'un İlçesi Pendik'in ve Mahallelerinin Posta Kodları

İstanbul ilinin Pendik ilçesinde bulunana bütün mahallelerin alfabetik sıralamasına göre atanmış posta kodları aşağıda listelenmektedir.

Ahmet Yesevi Mah. 34903

Bahçeli Evler Mah. 34893

Ballıca Mah.34916

Batı Mah. 34890

Çam Çeşme Mah.

Çamlık Mah. 34899

Çınarlıdere Mah.34912

Doğu Mah. 34890

Dumlupınar Mah. 34896

Emirli Mah. 34916

Ertuğrul GAzi Mah. 34909

Esenler mah. 34899

Essenyalı Mah.34903

Fatih Mah.34903

Fevzi Çakmak Mah. 34899

Göçbeyli Mah. 34916

Güzel Yalı Mah.34903

Harmandere Mah.34913

Kavakpınar Mah. 34899

Kaynarca Mah. 34890

Kurna Mah. 34916

Kurtdoğmuş Mah. 34916,

Kurtköy Mah.34912

Orhan Gazi Mah. 34903

Orta Mah. 34896

Ramazanoğlu Mah. 34906

Sanayi Mah. 34906

Sapanbağları Mah. 34893

Sülüntepe Mah. 34909

Şeyhli Mah. 34909

Velibaba Mah. 34896

Yayalar Mah. 34909

Yeni Mah. 34893

Yenişehir Mah. 34912

Yeşilbağlar Mah.34893

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara