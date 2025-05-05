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'Pendik meydan muharebesi' | Kasklı, bıçaklı saldırı kamerada

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Kavga#Trafik Kavga
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2025 10:08

Pendik’te otomobil sürücüsü ve motosikletliler arasında trafikte çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yumrukların havada uçuştuğu kavgada, taraflar birbirine kask ve bıçakla saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, Pendik Doğu Mahallesi’nde geçtiğimiz gün meydana geldi. İddiaya göre, yol verme meselesi yüzünden motosiklet sürücüleri ile otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Pendik meydan muharebesi | Kasklı, bıçaklı saldırı kamerada

Taraflar birbirlerine yumruklarla saldırdı, bir kişi karşısındakinin başına kaskla vurdu. Kavga sırasında şahıslardan biri otomobilden aldığı bıçağı karşı tarafa savurdu. Bir başka şahıs ise karşısındakini yere yatırarak darp etti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Pendik meydan muharebesi | Kasklı, bıçaklı saldırı kamerada

Pendik meydan muharebesi | Kasklı, bıçaklı saldırı kamerada

Pendik meydan muharebesi | Kasklı, bıçaklı saldırı kamerada

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#İstanbul#Kavga#Trafik Kavga

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