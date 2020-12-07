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Haber Giriş: 07.12.2020 - 23:44 | Son Güncelleme:

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

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Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Cin, Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

İletisinde, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirten Cin, "Eşim ve kızlarımla birlikte evimizde tedavi oluyoruz. Genel durumumuz, hamdolsun iyi. Cenabıhak bütün hastalarımıza şifa versin. Selam ve sağlık hepimizin üzerine olsun." ifadelerini kullandı.

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