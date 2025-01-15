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Pencereden görünce gözü döndü! Ev sahibi, kiracısını silahla kovalayıp vurdu

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#Kiracı#Ev Sahibi#Bolu
Pencereden görünce gözü döndü Ev sahibi, kiracısını silahla kovalayıp vurdu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2025 16:31

Bolu'da ev sahibi N.G., oğluyla tartışırken gördüğü kiracısı M.Ş.'yi kovalayıp arkasından tabancayla ateş açarak yaraladı. M.Ş. hastaneye kaldırılırken, N.G. ise gözaltına alındı.

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Olay, saat 14.00 sıralarında, Çıkınlar Mahallesi Doktor Sadık Ahmet Caddesi'nde meydana geldi. Ev sahibi N.G., binasındaki dairede oturan kiracısı M.Ş.'nin, oğlu E.G. ile tartıştığını pencereden gördü. N.G. tabancasını alıp aşağı indi.

Pencereden görünce gözü döndü Ev sahibi, kiracısını silahla kovalayıp vurdu

M.Ş., ev sahibinin elinde tabancayı görünce koşarak kaçmaya başladı. Bu sırada N.G., kiracısını kovalayıp arkasından defalarca ateş açtı. M.Ş., ev sahibinin tabancasından çıkan kurşunlardan biriyle vurulup yaralandı.

Pencereden görünce gözü döndü Ev sahibi, kiracısını silahla kovalayıp vurdu

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Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan M.Ş., sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Pencereden görünce gözü döndü Ev sahibi, kiracısını silahla kovalayıp vurdu

Şüpheli ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde çok sayıda boş kovan bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Pencereden görünce gözü döndü Ev sahibi, kiracısını silahla kovalayıp vurdu

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#Kiracı#Ev Sahibi#Bolu

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