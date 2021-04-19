Pencereden firar! Görüş saatinde bebeğini kaçırdı

Ankara’da özel bir üniversitede akademisyenlik yapan Nergis S. (30), 2 yıl önce evlendiği Levent S.’den (36) şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanmak için dava açtı. Baba Levent S.’ye de 15 günde bir 4 aylık bebeği Asya S.’yi refakatçiler eşliğinde görme hakkı tanındı. Levent S. önceki gün öğlen saatlerinde ailesiyle beraber Nergis S.’nin annesinin evine gitti. Levent S., Asya bebekle beraber olduğu sırada, Nergis S. de salona yerleştirilen güvenlik kamerası ile başka bir odadan onları izledi. Levent S., bir anda salonun penceresinden kucağında Asya bebekle beraber atlayıp kaçtı. Panik yaşayan Nergis S. ve ailesi, Levent S.’nin peşinden gitti ancak yakalayamadı. Aile, bunun üzerine polise giderek şikâyetçi oldu.

Levent S.’nin bebekle yaklaşık bir saat refakatçi eşliğinde vakit geçirdiği sırada kendisinin de güvenlik kamerasından onları izlediğini bildiren Nergis S., şunları söyledi:

‘DIŞARIYI YOKLUYORLARDI’

“Kendisine mesajlar geldiğini fark ettim. Ailede komple bir tedirginlik, sürekli dışarıyı yoklamalar. Kamerayı kapatmaya çalıştı ablası önüne geçerek. Anneme de mesaj attım, ‘Bir saniye bile yanlarından ayrılmayın, bir şey yapacaklar’ diye. Gerçekten de evin salonundan, camdan çocuğu kaçırıyor. Kır saçlı, orta boylu bir adama çocuğu teslim ediyor. Kendisi de arabasıyla kaçıyor. Bebeğin geçici velayeti bana ait. Bebeğim 4 aylık, sadece anne sütüyle besleniyor. Bu şu anda organize bir suç. Mahkeme bize bebeği babasına göstermemizi söylediği için, biz de bunu uyguladığımız için bunları yaşadık.”

KORUMA TEDBİRİ VAR

Olayı anlatan Nergis S., Levent S.’nin bahçe demirlerinin dışında bekleyen bir kişiye bebeği vererek kaçtıklarını söyledi. Gözyaşları içinde bebeğini arayan Nergis S., bebeğinin bulunması için devlet yetkililerinden yardım istedi. Nergis S., alkol bağımlılığı olduğunu söylediği boşanma aşamasındaki eşinden fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğü için koruma kararı olduğunu belirtti. Mahkemenin eşine kısıtlı süre ile bebeği görme hakkı tanıdığını bildiren Nergis S., eşinin ilk kez bebeği görmek için ailesinin evine geldiğini anlattı.

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