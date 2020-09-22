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Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)
Haber Giriş: 22.09.2020 - 12:17 | Son Güncelleme:

Pencereden eve girerken görüntülenen zanlı yakalandı

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Pencereden eve girerken görüntülenen zanlı yakalandı
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ADIYAMAN'da, penceresinden girdiği evde hırsızlık yapan ve güvenlik kamerasından kimliği belirlenerek yakalanan şüpheli tutuklandı.

Olay, geçen hafta Sümerveler Mahallesi'nde meydana geldi. 5 katlı binanın zemin katına pencereden giren bir kişi içeride bulunan parayı çalarak kaçtı. Hırsızlığı fark eden ev sahibinin şikayeti üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, çevredeki güvenlik kamerası incelemesinde eve pencereden giren şüphelinin B.F., olduğunu belirledi. Adresi belirlenen şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyette yapılan sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen B.F., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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