Pencereden düşen köpeğini havada yakaladı

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Olay, Ekinoba Mahallesi’nde bir sitede meydana geldi. Veterinerden gelen kedisini teslim almak için aşağıya inen kadının Pekinez cinsi 'Lia' isimli yavru köpeği cama çıktı. Komşusunun uyarısı ile camda köpeğini gören Betül Şen, kısa süreli paniğin ardından birinci kat camından aşağıya düşen köpeğini havada yakaladı.

Refleks ile köpeği havada yakalayan Şen, hayvanın sakatlanmasını önledi. Yaşanan o anlar sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

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