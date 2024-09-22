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Penceredeki 70’lik sapık yine aramızda

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#Şişli#Sapık#Feriköy Polis Karakolu
Penceredeki 70’lik sapık yine aramızda
Ali Rıza AKBULUT
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2024 07:00

İstanbul Şişli’de bir parkta oynayan çocuklara, iddiaya göre, evinini penceresinden bakarak hayasızca hareketler sergileyen yaşlı bir adamın görüntü kaydı, sosyal medyada yayılınca kullanıcıların tepkisini çekti.

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Yayılan görüntüleri ihbar kabul eden polis ekipleri görüntüdeki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Videonun çekildiği yer olan Şişli Eskişehir Mahallesi’ndeki apartmanın tespit edilmesiyle polis ekipleri harekete geçti. 19 Eylül günü yapılan baskında 70 yaşındaki K.K. yakalanarak Feriköy Polis Karakolu’na getirildi. Gece karakola getirilen şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı adli makamlarca K.K., adli kontrolle serbest bırakıldı.

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#Şişli#Sapık#Feriköy Polis Karakolu

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