Penceredeki 70’lik sapık yine aramızda

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Yayılan görüntüleri ihbar kabul eden polis ekipleri görüntüdeki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Videonun çekildiği yer olan Şişli Eskişehir Mahallesi’ndeki apartmanın tespit edilmesiyle polis ekipleri harekete geçti. 19 Eylül günü yapılan baskında 70 yaşındaki K.K. yakalanarak Feriköy Polis Karakolu’na getirildi. Gece karakola getirilen şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı adli makamlarca K.K., adli kontrolle serbest bırakıldı.