Pencere yanı tercih edin

Sanem KALKAN soruyor: İstanbul’dan Anadolu’da yaşayan ailemi kısa süreliğine ziyaret etmek istiyorum. Kısa ziyaret olacağı için kişisel aracımla uzun yol gitmek istemiyorum. Ancak uçakla seyahatten de emin olamıyorum. Uçaklarda risk var mı?

PROF. DR. DERYA ULUDÜZ (Cerrahpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi): Uçaklarda fazla hava sirkülasyonu yapılarak içerdeki hava temizlenmeye çalışıldığından klimalardan sürekli enfeksiyon yayılma riski bulunur. Bir diğer risk de yakınınıza oturan hastalıklı kişidir çünkü en az bir saat aynı ortamda bulunuyorsunuz. Uçak tuvaletinin kullanımı, daha önce temas edilmiş dergilerin kullanımı, film izlemek için dokunmatik ekranlara el sürülmesi bile bulaş riskinizi artırıyor. Bu yüzden uçak içi dezenfeksiyonun çok detaylı yapılması, yolcular arasında mesafe bırakılması ve uçuş süresince maske takılması gerekiyor. Ayrıca, havaalanlarının birçok ülkeden insanın bir arada bulunduğu, ateş ölçümlerinden kaçabilen belirtisiz virüs taşıyıcıların gezinebildiği risk alanları olduğunu da biliyoruz. Bu yüzden uçuşlar için henüz ‘Çok güvenli’ diyemeyiz. Mümkün olduğunca tercih edilmemeli. Binmek durumundaysanız bileti önceden alıp, check-in işlemlerini online halledin. Havalimanına ulaşım için seyreltilmiş oturma düzeni ile sosyal mesafe uygulaması olan toplu taşıma imkanlarından faydalanın. Terminal binasından ayrılıncaya kadar maskenizi çıkarmayın.

MASKE TAKMAYANI HEMEN BİLDİRİN

Dolaşım ve bekleme alanlarında, bagaj alım sıralarında, uçağa biniş ve inişlerde sosyal mesafeyi koruyarak tedbir alın. Koltuk seçimleriniz de çok önemli; koridor yerine pencere kenarı koltuk seçmeli, tuvalete yakın koltuklardan uzak durmalı. Ön kısımlardaki koltukları tercih etmek daha doğru. Maske kurallarına uymayanları kabin görevlilerine bildirebilirsiniz. Koltuğunuza oturur oturmaz kol kısımlarını, önünüzdeki servis tablası ve ekran bölümünü ıslak mendil veya dezenfektan ile temizleyin. Üstünüzdeki havalandırmayı çalıştırmamanızı öneririz. Maskenizi kesinlikle çıkarmayın. Seyahat süresince ellerinizi yüzünüze temas ettirmekten kaçının. Uzun yolculuklarda uykusuz kalmayın, uykusuzluk bağışıklığınızı azaltır ve sizi enfeksiyona açık hale getirir.

BÖBREĞİNİZ İÇİN ENDİŞE ETMEYİN









Nuriye GÜVENÇ soruyor: Beş yıl önce kanser nedeniyle bir böbreğim alındı. Bana koronavirüs bulaşırsa, uygulanacak tedaviyle diğer böbreğimi kaybeder miyim?

PROF. DR. NECMETTİN ÜNAL (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon ve Yoğun Bakım Uzmanı): Tek olmasına rağmen böbreğinizin yeterli fonksiyonlara sahip olduğunu ve vücudunuzun gereksinimlerini karşılayabildiğini tahmin ediyorum. COVID-19 olduğunuz takdirde hastalığın etkisinin yanı sıra tedavide kullanılacak ilaçların da böbrek fonksiyonlarında olumsuz etki yaratma olasılığı mevcut. Düzeyi hekimlerce mümkün olduğunca azaltılmaya çalışılacak olsa da tamamen ortadan kaldırılamayabilir. Ancak bu etkinin böbreğinizi tamamen devre dışı bırakacak düzeyde olma olasılığı düşük olacaktır.

ARAMIZDA 250 BİN TAŞIYICI GEZİYOR

Mustafa Sadi DEĞERLİ soruyor: “İkinci dalga gelecek, geliyor, geldi” derken mevcut durum nedir? Son bir haftada açıklanan rakamlar bize ne söylüyor?









PROF. DR. İSMAİL BALIK (Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi): 1 Haziran sonrası günlük vaka sayılarında maalesef salgının alevlenme riski açıkça görülüyor. 1500 vaka sayıları ile bir ay önceye gitmiş olduk. Eğer toplumumuz tedbirlere uymazsa sayılar daha da artacaktır. Birçok ilimize maske zorunluğu getirilmesi yerinde bir karar ama kolluk kuvvetlerinin bunun takibini yapması şart. Ankara’da rehavet havası içinde kurallara uyulmadığına çok yerde rastlıyorum. Kalabalık cenaze namazında maske ve mesafe kuralına uyulmuyor. Benzer tablo pazarlarda, otobüslerde, kafe ve parklarda da var. Sağlık Bakanımız, Türkiye’deki tarama çalışmasının ilk yarısının sonuçlarını açıkladı. Toplumun yüzde 1.5’inin antikor pozitif olduğu yani hastalığı geçirmiş olduğu anlaşılıyor.

VİRÜS HER İLİMİZDE

Bunun anlamı virüsü bulaştırabilen yaklaşık 250 bin kişi aramızda ve çoğumuz bağışık değil. 250 bin önemli bir sayı çünkü bir kişi bile kalınca salgını tekrar alevlendirecek kadar bulaşıcı bir virüs bu. Hastalık artık her ilimizde. Özellikle Anadolu’daki gelenekler virüsün yayılması açısından risk. Taziye, nişan, düğün, maç kutlaması, asker uğurlaması, hoşgeldin-geçmiş olsun ziyaretleri yapılmamalı. Kalabalığa maskesiz ve mesafesiz karışmak engellenmeli. Bunları önlemek için kamu personeli gereken görevleri üstlenmeli. Kurumlarda virüs yayılmasını önleyici tedbirler gözden geçirmeli. Bazı işletmeler toplu taşıma yoğunluğunu azaltmak için, çalışma saatlerini kademelendirebilir, LYS ve YKS sınavları mümkünse ertelenebilir ya da bulaşma riskini tamamen azaltacak ilave önlemler düşünülebilir.

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