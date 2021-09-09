Pencere pervazına çıkıp, yürekleri ağızlara getirmişti... Annesi konuştu

Başakşehir Kayaşehir'deki 15 katlı bir sitenin 7'nci katındaki dairenin pencere pervazına çıkıp dakikalarca oturan 2 yaşındaki çocuk komşuları tarafından görüntülendi. Görüntülerde sonrası şoka girdiğini söyleyen anne o anları anlattı



Anne, "Büyük kızım okuldaydı onu okuldan almaya gittim. Çocuğumu annemin yanına bıraktım. Rüzgârdan pencere açılmış. Annem de yaşlı olduğu için uyuya kalmış. Şu an bile çok kötü durumdayım. Okuldan büyük kızımı alıp geldiğim an herkes aşağıdaydı ben hemen yukarı çıktım. Zaten kızım pencereden kendi çabasıyla inmiş. Dünden beri kendimde değilim" dedi.

"ÇOK DİKKAT EDERİM AMA ARTIK OLACAĞI VARMIŞ"



Bütün ailelerin çok dikkat etmesi gerektiğini söyleyen anne, "Normalde kapıyı kilitlerim. Cami kapatırım. Çok dikkat ederim ama artık olacağı varmış. Bu saatten sonra kızımı asla yanımdan ayırmam. Hala elim ayağım titriyor. Dünden beri yaşamıyor gibi hissediyorum. Bebeğim ikinci kez doğmuş gibi hissediyorum. Ben bu olayı yaşamadan önceden de dikkatli bir anneydim" diye konuştu. Anne, "Bu akşam camlara çocuk kilidi taktıracağım. Normalde hep kızların yanında biri dururdu. Artık ben evdeyken bile çocuk kilidim kapalı olacak" dedi.

"KAPILAR DA KİLİTLİ OLDUĞU İÇİN KİMSE İÇERİ GİREMEDİ"



Aynı sitede oturan Ayda Nur, "Bütün olayı baştan sona izledim. Hatta videoya çektim. Çocuğun içeri girmesi bile çok tehlikeliydi. Oyuncağını bile pencereye çıkarmıştı. Camın kenarında oyuncağıyla oynuyordu. Kapılar da kilitli olduğu için kimse içeri giremedi" diye konuştu.

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