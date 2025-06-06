Pencere boşluğuna düşen kurbanlık boğa böyle kurtarıldı

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Bahçelievler'de binanın bahçesine bağlanan kurbanlık boğa, kesim için ipi çözülünce bodrum kattaki dairenin pencere boşluğuna düştü. Çevredekiler, ekiplerin kurtarma çalışmasını cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

BOĞAYI ÇIKARAMADILAR

Olay, bugün öğle saatlerinde Kocasinan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kurban pazarından satın alınan boğa, bir binanın bahçesine bağlandı. Kesim için bağı çözülen boğa kaçmaya çalışırken binanın bodrum katındaki dairenin pencere boşluğuna düştü.

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Boğayı bulunduğu yerden çıkaramayan sahipleri durumu itfaiye ve belediye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, iş makinesine bağladıkları boğayı bulunduğu yerden kurtardı. Çevredekiler kurtarma operasyonunu cep telefonu kamerasıyla kaydetti.