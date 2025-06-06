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Pencere boşluğuna düşen kurbanlık boğa böyle kurtarıldı

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#Kurbanlık Boğa#İtfaiye Ekipleri#Kurtarma Operasyonu
Pencere boşluğuna düşen kurbanlık boğa böyle kurtarıldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2025 17:32

Bahçelievler'de kesim için ipi çözülen boğa, bodrum kattaki dairenin pencere boşluğuna düştü. Ekipler tarafından kurtarma çalışmaları kameraya böyle yansıdı.

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 Bahçelievler'de binanın bahçesine bağlanan kurbanlık boğa, kesim için ipi çözülünce bodrum kattaki dairenin pencere boşluğuna düştü. Çevredekiler, ekiplerin kurtarma çalışmasını cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Pencere boşluğuna düşen kurbanlık boğa böyle kurtarıldı

BOĞAYI ÇIKARAMADILAR

Olay, bugün öğle saatlerinde Kocasinan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kurban pazarından satın alınan boğa, bir binanın bahçesine bağlandı. Kesim için bağı çözülen boğa kaçmaya çalışırken binanın bodrum katındaki dairenin pencere boşluğuna düştü.

Pencere boşluğuna düşen kurbanlık boğa böyle kurtarıldı

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Boğayı bulunduğu yerden çıkaramayan sahipleri durumu itfaiye ve belediye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, iş makinesine bağladıkları boğayı bulunduğu yerden kurtardı. Çevredekiler kurtarma operasyonunu cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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#Kurbanlık Boğa#İtfaiye Ekipleri#Kurtarma Operasyonu

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