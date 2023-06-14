Pençe Yıldırım bölgesinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi

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Mehmetçik, teröristlerce kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Pençe Yıldırım bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait bin 290 adet 7,62 mm makineli tüfek mühimmatı, 3 adet el bombası, 6 adet sis bombası, 4 adet keskin nişancı tüfeği şarjörü, 1 adet keskin nişancı tüfeği dürbünü, 1 adet 82 mm'lik havan nişangah aparatı, 1 adet termal şemsiye ve termal çanta, 1 adet kamera ve birçok örgütsel doküman ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi bildirildi.