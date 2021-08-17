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Pençe Şimşek harekatı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı(MSB),'Kahraman Komandolarımız, Irak’ın kuzeyindeki zorlu arazi şartlarına rağmen kahramanca ve fedakârca görev yaparak teröristleri etkisiz hâle getirmeye devam ediyor. Her bir taşın altına bakan Komandolarımız Pençe Şimşek bölgesinde 2 PKK’lı teröristi daha etkisiz hâle getirdi.' açıklamasında bulundu.
MSB'den gelen açıklama şu şekilde:
Kahraman Komandolarımız, Irak’ın kuzeyindeki zorlu arazi şartlarına rağmen kahramanca ve fedakârca görev yaparak teröristleri etkisiz hâle getirmeye devam ediyor. Her bir taşın altına bakan Komandolarımız Pençe Şimşek bölgesinde 2 PKK’lı teröristi daha etkisiz hâle getirdi.