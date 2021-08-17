Pençe Şimşek harekatı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den gelen açıklama şu şekilde:



Kahraman Komandolarımız, Irak’ın kuzeyindeki zorlu arazi şartlarına rağmen kahramanca ve fedakârca görev yaparak teröristleri etkisiz hâle getirmeye devam ediyor. Her bir taşın altına bakan Komandolarımız Pençe Şimşek bölgesinde 2 PKK’lı teröristi daha etkisiz hâle getirdi.

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