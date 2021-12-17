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Pençe-Şimşek gazisi yeniden ayakta

#Gazi#İbrahim Yüzer#Pençe-Şimşek
Pençe-Şimşek gazisi yeniden ayakta

Terörist saldırıda sağ bacağı ile sağ kolunu kaybeden ve nikâh törenine tekerlekli sandalyeyle katılan Pençe-Şimşek gazisi Uzman Çavuş İbrahim Yüzer, yeniden ayağa kalkıp yürümeye başladı.

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Pençe-Şimşek’ harekâtında görev alan Uzman Çavuş İbrahim Yüzer (27), geçen nisan ayında teröristler tarafından döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu ağır yaralanarak sağ bacağı ve sağ kolunu kaybetti. Gazi Yüzer, temmuz ayında Ankara’da tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde (GATA) 2 yıldır nişanlı olduğu Funda Yüzer ile dünya evine girdi. GATA’da 15’e yakın ameliyat geçiren İbrahim Yüzer’e protez bacak takıldı. İbrahim Yüzer, tedavinin ardından yeniden ayağa kalkıp yürümeye başladı. Klinikte her gün yürüme egzersizleri yapan gaziye bu süreçte en büyük destekçisi yine eşi oldu. Düğünde eşinin yanında tekerlekli sandalyede oturan gazi, aylar sonra ilk kez onun elini tutup birlikte yürümenin mutluluğunu yaşadı. İkinci aşamada protez kol da takılacak olan gazi, ardından taburcu edilecek.

HAYATA EŞİM BAĞLADI

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Gazi İbrahim Yüzer, en büyük destekçisinin eşi olduğunu belirterek şöyle dedi: “En büyük hayalim dışarıda eşimin elini tutarak gezmek. Yeniden doğdum diyebilirim. İnandıktan sonra hiçbir engel yoktur.”

Pençe-Şimşek gazisi yeniden ayakta

DÜĞÜNE BEKLERİZ

Funda Yüzer ise yaklaşık 8 aydır hastanede tedavinin her aşamasına tanıklık ettiğini anlattı: “Çok zorlu bir süreçti ama üstesinden beraber gelebiliyoruz. Onunla gurur duyuyorum. O vatanı için bir savaş verdi ve şimdi onun için savaşma sırası bizde. Eşimle birlikte eskisi gibi el ele sokakta yürümek istiyoruz. Bunları yine yapacağımıza inanıyorum. İlk yürüdüğünü görünce çok duygulandım ve gururlandım. Gözünün içine bakıp o ışığı tekrar gördüm. Manisa’da önümüzdeki yıl düğünümüz olacak. Herkesi bu düğüne bekliyoruz.” 

‘HER ENGELİ AŞACAK ŞEKİLDE YÜRÜYECEK’

Ankara Gaziler Fizik Tedavi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ampute Rehabilitasyon Kliniği'nden Doç. Dr. Yasin Demir, İbrahim Yüzer'in çok azimli olduğunu vurgulayarak, "Beklediğimizden daha hızlı bir süreç yaşıyoruz. Şu anda düzgün zeminde yürüme aşamasındayız. Giderek bu seviyeyi yükselteceğiz. Yaklaşık 1,5 ay sonra dışarıda yürüyebilecek seviyeye getirmeyi planlıyoruz. Toplum içinde istediği her engeli aşacak şekilde yürümesini hedefliyoruz" diye konuştu.

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#Gazi#İbrahim Yüzer#Pençe-Şimşek

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