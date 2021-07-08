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Nursima ÖZONUR- Kaan ULU/ DHA
Haber Giriş: 08.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Pençe-Şimşek gazisi hastanede evlendi

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Pençe-Şimşek gazisi hastanede evlendi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak’ın kuzeyinde düzenlediği ‘Pençe-Şimşek’ harekâtında görev alan Uzman Çavuş İbrahim Yüzer (27), nisan ayında PKK’lı teröristler tarafından döşenen EYP'nin patlaması sonucu ağır yaralandı.

Sağ bacağı ve sağ kolunu kaybeden İbrahim Yüzer, Ankara'ya getirilerek Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) tedaviye alındı. Yüzer, 2 yıldır nişanlı olduğu Fundanur Baykuş (26) ile 2,5 aydır yattığı hastanede evlendi. Tekerlekli sandalye ile salona giren gazi İbrahim Yüzer ve Fundanur Baykuş'u, arkadaşları alkışlarla karşıladı. Çiftin nikâhını Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok kıydı. Şahitleri ise GATA Gazi Kliniği Sorumlu Hemşiresi Melisa Aslı Dağdeviren ile Kara Kuvvetleri Şehit ve Gazi İşlem Şube Müdürü Piyade Albay Doğan Eren oldu.

‘HAYAT BİTMEDİ...’

Gazi Yüzer, sevdiğinin yanında olduğunu ve çok mutlu olduğunu belirterek, “Allah sevdiğime bağışladı beni. Gazilik bir şereftir. Hayat bitmedi ve devam ettiğini göstermek istiyorum” dedi. Baykuş da “Gurur duyuyorum İbrahim gibi bir eşim olduğu için” diye konuştu.

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