Pençe serisinde 1441 terörist etkisiz

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2019’da Hakurk ile başlayıp Sinat-Haftanin ile devam eden, Metina ve Avaşin-Basyan ile genişleyen, Zap bölgesiyle süren operasyonlara son olarak Hava Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca Suriye’nin kuzeyindeki terör hedeflerine de yönelik gerçekleştirilen Pençe Kılıç Operasyonu eklendi. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Pençe serisi operasyonlarda bugüne kadar 1441 teröristi etkisiz hale getirdi.

SON OLARAK PENÇE KILIÇ

Bu sayıya önceki gün başlatılan Pençe Kılıç Harekâtı bilançosunun eklenmediği bildirildi. Terör örgütüne ait hedefler son olarak Pençe Kılıç Harekâtı ile havadan vuruldu. Harekât kapsamında Irak kuzeyindeki Kandil, Asos, Hakurk ile Suriye kuzeyindeki (Kobani) Ayn El Arap, Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerindeki hedefler eş zamanlı olarak ateş altına alındı. Harekâtın ilk aşamasında F-16 savaş uçakları, İHA ve SİHA gibi Türk Hava Kuvvetleri unsurları 89 terör hedefini imha etti.

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MİSLİYLE KARŞILIK

Terör örgütü YPG/PKK’nın Gaziantep’teki roketli saldırısının ardından Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, TSK’nın saldırılara misliyle karşılık verdiği vurgulandı. Açıklamada, “Çocuk, yaşlı; öğrenci-öğretmen demeden, masum sivillere yönelik saldırılarını sürdüren, okulları dahi hedef alma alçaklığını gösteren hainlerden yaptıklarının hesabı soruldu, sorulmaya devam ediyor” denildi.