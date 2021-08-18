Pençe şehitlerine son görev

Şehit Piyade Teğmen İsmail Can Softa için öğle vakti İstanbul Levent Afet Yolal Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Emekli astsubay baba Ragıp Softa’nın taziyeleri kabul ettiği törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanvekili Celal Adan, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever de katıldı. Cenaze namazının ardından şehit Piyade Teğmen Softa, Edirnekapı Şehitliği’nde toprağa verildi. Şehit Teğmen İsmail Can Softa, üniversitede iktisat eğitimi almış ve bir dönem ikinci ligde futbol hakemliği yapmıştı. Şehit, daha sonra babasının mesleği olan askerliği seçmişti.

Şehit Sağlık Astsubay Çavuş Yılmaz Tuncer için ise memleketi Kırşehir’in Mucur ilçesi Medetsiz köyünde tören düzenlendi. Törene Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile diğer yetkililer, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Anne babasını yıllar önce kaybeden Yılmaz Tuncer’in cenazesinde, ağabeyleri tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Cenaze namazından sonra şehit Tuncer’in cenazesi, anne ve babasının toprağa verildiği mezarlığa defnedildi.

GARA’DA MİT OPERASYONU

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 2 PKK/KCK’lı terörist Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı Pençe Şimşek bölgesinde 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. İçişleri Bakanlığı da dün yurt içinde 4 bölücü örgüt mensubunun öldürüldüğünü duyurdu. (DHA-AA)

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