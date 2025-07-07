Pençe-Kilit’ten acı haber... Metan gazından 5 asker şehit

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Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit bölgesinden gelen acı haberi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi: “Pençe-Kilit Harekâtı kapsamında 28 Mayıs 2022 tarihinde icra edilen mağara arama-temizleme faaliyeti sırasında teröristlerin açtığı ateş sonucu P. Ütğm. Nuri Melih Bozkurt şehit olmuş, yoğun ateş nedeniyle naaşına ulaşılamamıştır. Bölge kontrol altına alınmış, teröristler etkisiz hale getirilmiş ancak tüm aramalara rağmen şehidimizin naaşına henüz ulaşılamamıştır.



852 RAKIMLI TEPEDE MAĞARA



Devam eden arama faaliyetleri kapsamında Pençe-Kilit Harekât bölgesinde bulunan, önceden hastane maksadıyla kullanıldığı bilinen, teröristlerden temizlenmiş olan 852 rakımlı tepedeki bir mağarada 6 Temmuz 2025 tarihinde yapılan arama-tarama faaliyeti sırasında 19 personelimiz metan gazına maruz kalmış, derhal hastaneye sevk edilmişlerdir. Yapılan tüm müdahalelere rağmen 5 kahraman personelimiz şehit olmuştur.”

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ACI HABER AİLELERE ULAŞTI

Şehit Üsteğmen Ege Akar, Astsubay Kıdemli Çavuş Abdurrahman Akdoğan, piyade sözleşmeli erler Özkan Özkanlı, Mahsun Yeşildemir ve Ahmet Kuşak’ın acı haberleri askeri yetkililer tarafından ailelerine ulaştırıldı. Şehit askerlerden İstihbarat Piyade Üsteğmen Ege Akar’ın acı haberi Buca’da oturan ailesine verildi. Şehit Üsteğmen’in, Astsubay emeklisi Özcan Akar ile askeriyeden emekli memur Jüliye Akar’ın iki çocuğundan büyüğü olduğu öğrenildi.



Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı’nın (26) şehadet haberi de memleketi Aksaray’da askeri yetkililer tarafından Fatih Mahallesi’nde bulunan baba ocağında anne Huriye Özkanlı’ya ulaştırıldı. Şehit Er Özkanlı’nın 2023 yılında göreve başladığı ve bekâr olduğu öğrenildi.

BOMBA UZMANI

Mühimmat Astsubay Kıdemli Çavuş Abdurrahman Akdoğan’ın acı haberi de Malatya’nın Pütürge ilçesindeki baba ocağına ulaştı. İlçe kaymakamı ve askeri yetkililer tarafından baba Remzi Akdoğan ile anne Sabahat Akdoğan’a oğullarının şehadet haberi verildi. İki yıldan fazladır TSK’da görev yapan şehidin görev yerinin Hakkâri olduğu ve bomba uzmanı olarak Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde bulunduğu belirtildi. Şehit Akdoğan’ın bekâr olduğu öğrenildi.

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Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Kuşak’ın (23) şehadet haberi de Balıkesir’in Kepsut ilçesine bağlı kırsal Alagüney Mahallesi’ndeki ailesine ulaştırıldı. Bekâr olan şehidin 5 kardeşinin bulunduğu öğrenildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, şehit olan 5 asker için taziye mesajı yayımladı. Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı: “Türkiye’nin güvenliği, Türk milletinin huzuru için canı pahasına görev yapan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet diliyor, ailelerine, yakınlarına ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Tedavisi sürmekte olan askerlerimize acil şifalar temenni ediyorum.”

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CHP Lideri Özgür Özel de yayımladığı taziye mesajında “Yüreğimiz yandı. Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde metan gazı zehirlenmesi nedeniyle şehit düşen 5 Mehmetçiğimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize sabır diliyorum. Tedavisi devam eden askerlerimize acil şifalar temenni ediyorum. Ülkemizin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı. Ayrıca TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile bakanlar ve siyasi liderler de taziye mesajı yayımladı.

RENKSİZ, KOKUSUZ ‘SİNSİ’ BİR GAZ



Havadan hafif olan metan gazının yanıcı ve patlayıcı özelliği bulunuyor. İTÜ Maden Fakültesi’nden Prof. Dr. Sedat İnan, mağaralarda metan gazının nasıl ve neden biriktiğini anlattı: “Metan gazı mağaranın içindeki yarıklardan, derinlere doğru inen çatlaklardan gelir. Kaynağı çok derindeki magma olabilir veya yakınlarda petrol, doğalgaz yatağı varsa ve oradan da mağaraya doğru bir çatlak varsa mağaraya kadar gelebilir. Metan gazı tek başınaysa herhangi bir kokusu, rengi olmaz. Dolayısıyla çok sinsidir, tesir ettiği anda fark edilmez. Ölümcüldür. Mağaranın giriş-çıkışı havalandırmaya müsait değilse, metan gazı çok daha yoğun bir surette birikir.” - Musa KESLER