Pençe-Kilit’ten acı haber

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Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

ADANA’YA ATEŞ DÜŞTÜ

Şehit Kızıldağ’ın memleketi Adana’nın Kozan ilçesi Taş Mahallesi’ndeki baba evine Türk bayrakları asıldı. Acı haberi alan yakınları, taziye için evine akın etti. Evli ve 5 kardeşin en büyüğü olduğu öğrenilen şehidin bugün Feke ilçesi Ormancık Mahallesi’nde son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.