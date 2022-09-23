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Pençe-Kilit'ten acı haber!

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#Pençe-Kilit Operasyonu#Şehit#Çatışma
Pençe-Kilitten acı haber
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2022 18:21

MSB, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 23 Eylül 2022 tarihinde, BTÖ mensupları ile çıkan çatışmada,  P.Ütğm. Serkan ERKUŞ şehit olduğunu açıkladı.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde 23 Eylül 2022 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada, Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Pençe-Kilitten acı haber


AİLEYE ACI HABER VERİLDİ

Şehit Üsteğmen Erkuş’un acı haberi, Sancaktar Mahallesi’nde oturan ailesine yetkililer tarafından verildi. Şehidin babası Niyazi ile annesi Suna Erkuş’un evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı. 3 aylık nişanlı olduğu öğrenilen Şehit Serkan Erkuş’un cenazesi, yarın öğle vakti düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

Pençe-Kilitten acı haber


BAKAN AKAR’DAN TAZİYE MESAJI

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da şehit Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş için taziye mesajı yayımladı. Akar, "Kahraman silah arkadaşımız, 23 Eylül 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.



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#Pençe-Kilit Operasyonu#Şehit#Çatışma

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