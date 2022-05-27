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Pençe-Kilit’ten acı haber

#Milli Savunma Bakanlığı#Pençe-Kilit#Şehit
Pençe-Kilit’ten acı haber

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerin açtığı ateş sonucu Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral’in (23) şehit olduğunu açıkladı.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da şehit Meral için taziye mesajı yayınladı. Meral’in şehadet haberi, Yozgat’ın Sorgun ilçesinin Küçüktaşlık köyündeki baba ocağını yasa boğdu. Acı haber aileye, sağlık ekipleri eşliğinde eve gelen askeri yetkililerce verildi. Baba Faruk ve anne Şekire Meral gözyaşı döktü. Şehidin cenazesi dün Sorgun’da toprağa verildi. 4 kız kardeşi bulunan şehidin, evin tek oğlu olduğu öğrenildi.  

14 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Pençe-Kilit operasyon bölgesine düzenlenen hava harekâtında 14 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı, “Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen 14 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek” açıklaması yaptı.    

 

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#Milli Savunma Bakanlığı#Pençe-Kilit#Şehit

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