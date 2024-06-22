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Pençe-Kilit’te şehit acısı

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#Milli Savunma Bakanlığı#MSB#Şehit
Pençe-Kilit’te şehit acısı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2024 07:00

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz’un şehit olduğunu, 3 teröristin ise etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 21 Haziran 2024 tarihinde, arama tarama faaliyeti sırasında bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta kahraman silah arkadaşımız Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz şehit olmuştur. Temas esnasında 3 terörist etkisiz hale getirilmiş, bölgede operasyonlara devam edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

BAKAN GÜLER’DEN TAZİYE

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de şehit Mehmet Ali Horoz için taziye mesajı yayımladı. Şehidin Kahramanmaraş’ta yaşayan anne babası Ayşe-Kalender Horoz’a acı haber, yetkililer tarafından verildi. Aile, bekâr olan oğullarının şehadet haberiyle gözyaşlarına boğuldu. Haberi duyan şehidin akrabaları ve komşuları da eve akın etti.

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KANDİL’DE 4 PKK’LI TERÖRİST ETKİSİZ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde 4 PKK’lı teröristin hava harekâtı ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil. Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek” denildi. 

Pençe-Kilit’te şehit acısı

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#Milli Savunma Bakanlığı#MSB#Şehit

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