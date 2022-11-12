Pençe-Kilit’te şehit acısı

Haberin Devamı

Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre, dün Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu, Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç yaralandı. Sevinç’in derhal hastaneye sevk edildiği, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayıp şehit olduğu bildirildi.

28 yaşındaki şehidin acı haberi Bursa’nın Osmangazi ilçesi Yeşilova Mahallesi’nde oturan ailesine bildirildi. İki ay önce nişanlanan Emre Sevinç’in cenazesi, bugün Bursa’da toprağa verilecek.