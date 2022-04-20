Pençe-Kilit'te hedefler imha

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Daha önceki “Pençe serisi” harekâtlarıyla Hakurk ve Metina’dan kaçmak zorunda kalan PKK elebaşlarının yuvalandığı ve kamplarının bulunduğu Zap bölgesinde komandolar ile “Bordo Bereli” olarak bilinen özel kuvvetlerin arama tarama çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalarla terör örgütünün bölgede el yapımı patlayıcı (EYP) ve mayınlı bubi tuzakları tek tek imha edilirken, harekât sırasında etkisiz hale getirilen terörist sayısı da artmaya başladı. Milli Savunma Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada Pençe-Kilit Harekâtı’nın planlandığı gibi başarıyla devam ettiğini ve etkisiz hale getirilen terörist sayısının 26’ya yükseldiğini duyurdu.

HAVADAN-KARADAN

Edinilen bilgiye göre, hava taarruzları ve karadan yapılan topçu ateşleriyle “yumuşatılan” bölgeye komandoların karadan sızması ve özel kuvvetlerin de hava hücum harekâtıyla indirilmesi sonrası, geniş bir alanda terörist temizliği sürüyor. Bölgede terör örgütünün barınak ve cephanelik olarak kullandığı mağara ve sığınaklar tek tek ele geçirilerek imha ediliyor. Operasyon devam ederken Fırtına obüsleri ve çoklu namlulu roketatar ÇRNA ile hedefler yoğun ateş altına alındı, Çukurca ve yakınındaki kırsal bölgelerde ise askeri konvoy ile helikopter hareketliliği görüldü. Öte yandan Irak, Türkiye büyükelçisini Pençe-Kilit Harekâtı dolayısıyla dışişleri bakanlığına çağırdı.

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AKAR: ÇARESİZLİKLERİ TELSİZE YANSIYOR

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Kilit Harekâtı ile terör yuvalarının kilitlerinin tek tek parçalandığını belirterek “Birbirinden hiçbir farkı olmayan PKK/PYD-YPG terör örgütüne karşı sürdürdüğümüz kararlı mücadele neticesinde terör örgütünde çöküş hızlanmış ve elebaşları tarafından da terör örgütünün yaşadığı dağılma, çöküş açıkça ifade edilmeye başlanmıştır. Pençe Kilit Operasyonu sırasında da teröristlerin yaşadığı bu çaresizliğin, telsiz konuşmalarına yansıdığı görülmektedir” dedi.