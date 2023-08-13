Pençe Kilit’te bölgenin büyük bölümü temizlendi

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, özetle şunları söyledi:

“Pençe-Kilit Harekâtı, Mehmetçiğin büyük fedakârlık ve kahramanlığı ile başarılı bir şekilde devam ediyor. Harekâtın icra edildiği Zap bölgesinde, terör örgütünün tahkimat ve faaliyetlerinin yoğun olduğu biliniyordu. Nisan 2022’de, Pençe-Kilit Harekâtı’na başladığımızda ve terör örgütünün inlerine tek tek girdiğimizde örgüt tarafından dağların içerisine kazılarak oluşturulan birbirine bağlı çok katlı mağara/sığınak yapısının, mühimmat ve yiyecek stoklarının bilinenden çok daha fazla olduğunu gördük. Mağaraların içerisine telli haberleşme sistemleri bile kurmuşlar. Mağaralarda 6-9 aylık yiyecek ve mühimmat stoklamışlar. Her yeri mayın ve el yapımı patlayıcılarla tuzaklamışlar. Mehmetçik, bu bölgenin büyük bir bölümünü temizledi. Arama-tarama faaliyetleri devam ediyor. Tüm mağara ve sığınıklara tek tek giriliyor. Maalesef şehitlerimiz oluyor. Bu saldırı ve tacizlere anında gereken karşılık veriliyor. Mehmetçik, silah arkadaşlarının kanını bugüne kadar yerde bırakmadı; bundan sonra da bırakmayacak. (Sınır güvenliği) Sınır hattında çok katmanlı bir sistemimiz var. Modüler beton duvarlar, yüksek güvenlikli tel çitler, 4 metre derinliğinde 4 metre genişliğinde hendekler. Bu hendeklerden geçilmesi çok zor.”