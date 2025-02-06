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Pençe Kilit’te binbaşı şehit

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#Pençe-Kilit Operasyonu#Murat Kemal Yetişen#Mustafa Bazna
Pençe Kilit’te binbaşı şehit
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2025 07:00

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arama tarama faaliyetleri sırasında dün PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen şehit oldu.

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KUZEY Irak’taki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde dün bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen (43) şehit oldu. Şehidin acı haberi Aydın’ın Efeler ilçesindeki ailesine, Aydın Valisi Mehmet Yüce tarafından verildi. Evli ve bir çocuk babası şehidin naaşı, bugün ikindi namazını müteakip Aydın Bey Camisi’nde kılınacak namazın ardından Kemer Mezarlığına defnedilecek.

Öte yandan Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 3 Kasım 2022’de PKK’lı teröristlerin roket saldırısı sonucu kayalıklardan düşüp şehit olan ve cenazesi 29 Ocak’ta bulunan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna’nın (26) cenazesi, dün askeri uçakla Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı’na götürüldü. Şehidin babası Ramazan Bazna, taziyeleri kabul ederken, “Bizim devletimize güvenimiz sonsuzdu zaten. Devletimizin bırak bir canı, bir çivisini bile dışarıda bırakmayacağına emindik. Vatan sağ olsun” dedi. Şehit Bazna’nın cenazesi Cedidiye Camisi’ndeki cenaze namazı sonrası Düzce Şehitliği’nde toprağa verildi.   

 

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#Pençe-Kilit Operasyonu#Murat Kemal Yetişen#Mustafa Bazna

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