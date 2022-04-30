Pençe Kilit'te 81 mağara 94 ağır silah ele geçirildi

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Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu planlandığı şekilde devam ediyor. Operasyonun birinci safhasını başarıyla tamamlayan ve belirlenen hedeflere ulaşan komandolar ve “Bordo Bereliler” olarak bilinen özel kuvvetler unsurları, teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak, barınak ve sözde karargâhlara tek tek giriyor. Ele geçirilen 81 mağara ve sığınağın kullanılamaz hale getirildiği bildirildi.

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Kuzey Irak’taki PKK hedeflerine yönelik operasyonda Bordo Bereliler, teröristlerin kullandığı sığınaklara tek tek girerken çok sayıda silah ele geçirildi.

20 BİN MÜHİMMAT

Bölgede arama tarama faaliyetlerini de sürdüren Mehmetçik 94 ağır silah ele geçirirken, aralarında roketatar, bombaatar, havan ve ağır silahlara ait 20 binden fazla mühimmat buldu. Teröristlerin kullandığı mağaralarda çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Mağaralardan jeneratör, televizyon dahil çok sayıda malzeme de çıktı.

1 MİLYON ÖDÜLLÜ TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

İçişleri Bakanlığı, 'Eren-Abluka-2 operasyonu' kapsamında Hakkâri'de etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin terörden arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan Semih Sayılğan olduğunu açıkladı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Hakkâri İl Jandarma Komutanlığı istihbarat birimlerince, Kavaklı köyü kırsalında 2 terörist tespit edildi. 28 Nisan’daki operasyonda çıkan çatışmada teröristler etkisiz hale getirildi. Öldürülen teröristlerden birinin, Hakkâri’deki terör örgütü elebaşlarından olan ve terörden arananlar listesinde 1 milyon TL’ye kadar ödülle turuncu kategoride yer alan Semih Sayılğan olduğu tespit edildi. (DHA)