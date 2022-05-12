Pençe-Kilit’te 76 terörist etkisiz

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Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam! Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hale getirildi. Pençe-Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 76'ya yükseldi" denildi.

Ayrıca Bakanlık’tan yapılan açıklamada, operasyonun başarıyla sürdürüldüğü belirtilerek, "Operasyonun birinci safhasını başarıyla tamamlayan ve belirlenen hedeflere ulaşan Mehmetçik, teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara girmeye devam ediyor"denildi.