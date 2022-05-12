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Pençe-Kilit’te 76 terörist etkisiz

#Pençe-Kilit Operasyonu#Milli Savunma Bakanlığı#PKK
Pençe-Kilit’te 76 terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu'nda 3 teröristin daha öldürüldüğünü ve etkisiz hale getirilen terörist sayısının 76'ya yükseldiğini açıkladı.

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Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam! Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hale getirildi. Pençe-Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 76'ya yükseldi" denildi.

Ayrıca Bakanlık’tan yapılan açıklamada, operasyonun başarıyla sürdürüldüğü belirtilerek, "Operasyonun birinci safhasını başarıyla tamamlayan ve belirlenen hedeflere ulaşan Mehmetçik, teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara girmeye devam ediyor"denildi.

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#Pençe-Kilit Operasyonu#Milli Savunma Bakanlığı#PKK

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