Pençe-Kilit’te 5 şehit

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Şehit Özdemir, bugün memleketi Gaziantep'te toprağa verilecek. Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş’ın şehit haberi Elazığ Ulukent Mahallesi’ndeki baba evine ulaştı. Şehidin cenaze-si, 2012 yılında görev başında kalp krizi geçirerek şehit olan polis babası Kadir Altınbaş’ın Ankara’daki naaşının yanı-na defnedilecek. Şehit Özek’in şehadet haberi Denizli’nin Buldan ilçesi Beyler Mahallesi’ndeki baba ocağına ulaştı. Şehidin babası Ayhan Özek’in oğluna,1981 yılında Kırklareli’de vatani görevini yaparken eğitim uçağının düşmesi sonucu şehit olan amcası Kemal Özek’in adını verdiği öğrenildi.
Milli Savunma Bakanlığı, bölgede operasyonların sürdüğünü duyurdu.