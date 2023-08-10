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Pençe-Kilit’te 5 şehit

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#Irak#Pençe-Kilit#Asker
Pençe-Kilit’te 5 şehit
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2023 07:00

Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerce açılan ateşte Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş (27) ve İstihkam Uzman Çavuş Kemal Özek (26) şehit oldu. Yaralanan 3 asker hastanede tedaviye alındı. Yaralı askerlerden Piyade Uzman Onbaşı Uğur Özdemir (30), Piyade Uzman Çavuş Özkan Lale ve Piyade Sözleşmeli Er Mahmut Üçdağ da hastanede şehit oldu.

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Şehit Özdemir, bugün memleketi Gaziantep'te toprağa verilecek. Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş’ın şehit haberi Elazığ Ulukent Mahallesi’ndeki baba evine ulaştı. Şehidin cenaze-si, 2012 yılında görev başında kalp krizi geçirerek şehit olan polis babası Kadir Altınbaş’ın Ankara’daki naaşının yanı-na defnedilecek. Şehit Özek’in şehadet haberi Denizli’nin Buldan ilçesi Beyler Mahallesi’ndeki baba ocağına ulaştı. Şehidin babası Ayhan Özek’in oğluna,1981 yılında Kırklareli’de vatani görevini yaparken eğitim uçağının düşmesi sonucu şehit olan amcası Kemal Özek’in adını verdiği öğrenildi.
Milli Savunma Bakanlığı, bölgede operasyonların sürdüğünü duyurdu. 

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#Irak#Pençe-Kilit#Asker

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