Pençe-Kilit’te 4 şehit 2 yaralı

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Irak’ın kuzeyinde süren Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinden dün gece peş peşe acı haber geldi. Bölücü terör örgütünün açtığı taciz atışı sonucu Piyade Uzman Çavuş Eyyüp Uğurlu (25)ile Piyade Er Mehmet Demir (21) şehit oldu, 3 asker de yaralandı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan askerlerden Er Hakan Köroğlu’nun (21) da şehit haberi geldi. Milli Savunma Bakanlığı gece saatlerinde acı bir haberi daha paylaştı. Açıklamada “Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 26 Kasım 2022 tarihinde yıldırım düşmesi sonucu yaralanan kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Mustafa Işık (28) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur” denildi.

CUDİ’DEN ACI HABER





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Öte yandan Şırnak’ta Cudi Dağı Atatürk Burnu bölgesinde süren operasyonda önceki gece güvenlik korucusu Agit Oran, yıldırım düşmesi sonucu şehit oldu. Hakkâri Şemdinli’ye bağlı Akbal Köyü’nde de dün gece nöbet tutan 3 güvenlik korucusu yıldırım düşmesi sonucu yaralandı.

HAREKÂT MERKEZİ’NDE KRİTİK TOPLANTI

şehit haberinin ardından Konya’dan Ankara’ya dönen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Harekât Merkezi’ne geçerek geceyi Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve TSK’nın komuta kademesiyle toplantı halinde geçirdi. Akar, toplantıda Pençe-Kilit bölgesindeki son gelişmelere ilişkin brifing aldı. İlerleyen saatlerde Bakanlıktan yapılan açıklamada Suriye ve Irak’ın kuzeyinde sürdürülen operasyonlarda 22 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu. (Selçuk BÖKE/ANKARA)