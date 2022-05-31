Pençe-Kilit şehitleri uğurlandı

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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş İslam Sancak (30) memleketi Samsun’da son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Sancak’ın cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Şehit Sancak’ın 6 kardeş olduğu, babasının 2012 yılında hayatını kaybettiği, 4 ay önce nişanlandığı ve bu yaz düğün yapmaya hazırlığında öğrenildi.

Cenaze töreninde şehidin annesi Hanım Sancak, “İslam, ben seni öyle mi gönderdim oğlum?” diyerek gözyaşı döktü.

Şehit Muhammed Serttaş

TÜRKÇE VE KÜRTÇE AĞIT

27 Mayıs’ta yaralanan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Serttaş (28) da, önceki gün tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Şehidin cenazesi dün memleketi Diyarbakır’a götürüldü. Sur ilçesindeki Ulu Cami’deki cenaze törenine Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Vali Ali İhsan Su, şehidin ailesi ile çok sayıda vatandaş katıldı. Şehit Serttaş, ailesinin Kürtçe ve Türkçe ağıtları eşliğinde toprağa verildi.

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Şehit İslam Sancak

BAKAN AKAR’DAN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 29 Mayıs 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada, kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş İslam Sancak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi. Bakan Hulusi Akar da şehit İslam Sancak ve şehit Muhammed Serttaş için birer taziye mesajı yayımladı. Mesajda “Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensuplarına adına Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim” ifadeleri yer aldı.