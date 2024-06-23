Pençe-Kilit şehidine veda: Vasiyetin yerine gelecek şehidim

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Şehit Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz’un cenazesi dün ilk olarak Hasancıklı Mahallesi’ndeki baba ocağına götürüldü. Ardından da şehit için Şeyh Ali Sezai Efendi Mezarlığı’nda cenaze töreni düzenlendi. Törene şehidin ailesinin yanı sıra Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat,askeri ve mülki erkân ile vatandaşlar katıldı. Törende şehidin kardeşleri tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Şehidin babası Kalender Horoz’un güçlükle ayakta durduğu törende cenaze namazını İl Müftüsü Abdurrahman Kotan kıldırdı. Cenaze namazı sonrası askerler tarafından omuzlarda taşınan Şehit Mehmet Ali Horoz’un cenazesi, şehitlikte gözyaşları arasında toprağa verildi.

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SU KUYUSUNU DİYANET AÇACAK

Horoz’un, şehit olmadan 3 gün önce arkadaşları tarafından cep telefonuyla çekilmiş görüntüsü ortaya çıkmıştı.

Horoz’un, “Volkan beni rüyasında görmüş, şehit oluyormuşum. Eğer ben şehit olursam bir Afrika ülkesine su kuyusu açtırmanızı rica ediyorum sizden. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Cennette hepimiz iftara davetliyiz” şeklindeki vasiyeti duyulmuştu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, şehit Horoz’un adına bir Afrika ülkesinde su kuyusu açtırılması vasiyetinin Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından yerine getirileceğini açıkladı.